Weer explosief gevonden bij nachtclub in Zoetermeer

Bij een nachtclub in Zoetermeer is een explosief gevonden. De politie kreeg gisteravond een melding dat er een verdacht voorwerp bij het pand van Club Magnum lag en daarop werd het voorwerp onderzocht.

Het explosief is onschadelijk gemaakt. Om wat voor explosief het ging is niet bekendgemaakt. Ook is nog niet bekend wie het er heeft neergelegd.

De nachtclub is eerder het doelwit geweest van criminelen. In december besloot burgemeester Aptroot de nachtclub voor een half jaar te sluiten, omdat er een handgranaat was gevonden. En een paar maanden eerder, in september, was de voordeur van de club al beschoten.

De incidenten bij Club Magnum leidden tot veel onrust bij bezoekers en eigenaren van (sport)clubs in de buurt, meldt Omroep West.