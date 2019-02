Oud-student doneert 100 miljoen pond aan universiteit van Cambridge

Een Britse oud-student van de universiteit van Cambridge is verantwoordelijk voor een van de grootste giften uit de recente geschiedenis van de onderwijsinstelling. De steenrijke zakenman David Harding heeft 100 miljoen pond (ruim 113 miljoen) overgemaakt.

Met dat bedrag wil Harding de studenten aan de universiteit helpen, onder meer met studiebeurzen. De 57-jarige Brit studeerde in 1982 in Cambridge af als natuurkundige en werd daarna succesvol belegger. Hij is inmiddels miljardair.

In een verklaring zegt de gulle gever dat hij en zijn vrouw blij zijn dat ze iets voor de universiteit kunnen betekenen. "We willen ervoor zorgen dat ook in de toekomst 's werelds beste studenten hier komen studeren en onderzoek komen doen."

Britse universiteit met meeste geld

De universiteit is uiteraard in zijn nopjes met de donatie en begint dit jaar met een studieprogramma dat vernoemd is naar Harding. Daarmee wil de instelling jaarlijks honderd extra promovendi onderwijs en onderdak bieden.

Cambridge staat zesde op de lijst van beste onderwijsinstellingen ter wereld en is volgens The Guardian de rijkste universiteit in het Verenigd Koninkrijk.

De universiteit krijgt vaker grote giften. Het grootste bedrag werd in 2000 gestort door de stichting van Bill Gates en zijn vrouw Melinda. Zij schonken destijds 130 miljoen pond (bijna 150 miljoen euro).