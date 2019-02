Trump herhaalt in State of the Union: grensmuur moet er komen

President Trump heeft in de State of the Union opnieuw gezegd dat er een muur komt op de grens met Mexico, om zo illegale immigratie te stoppen. "Ik laat hem bouwen", zei Trump voor het voltallige Amerikaanse Congres.

Hij riep Democraten op om hem te steunen. "Muren werken en muren redden levens. Dus laten we samenwerken en een compromis sluiten."

Trump ligt al tijden overhoop met het Huis van Afgevaardigden, waar sinds de verkiezingen in november de Democraten de meerderheid hebben. Die zijn fel tegen een grensmuur. De ruzie daarover leidde tot een wekenlange shutdown van federale overheidsinstellingen.

De president ging in zijn toespraak minutenlang in op de gevaren van grootschalige immigratie. Volgens hem leidt die tot criminaliteit en slechtere leefomstandigheden voor Amerikanen. Trump noemde illegale migranten herhaaldelijk "aliens".

Mueller

In het eerste deel van de State of the Union hamerde Trump vooral op economische successen. Volgens de president is de werkloosheid in de Verenigde Staten de laagste in een halve eeuw en zijn meer dan 5 miljoen Amerikanen daardoor niet langer afhankelijk van voedselbonnen.

Tegelijkertijd waarschuwde hij dat de economische voorspoed gevaar loopt door "belachelijke partijdige onderzoeken", een verwijzing naar het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Die kijkt naar de Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Belangrijk onderdeel van Muellers onderzoek is in hoeverre het campagneteam van Trump zich met de Russen heeft ingelaten.