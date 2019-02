Petitie-ondertekenaars willen voorkomen dat rapper 21 Savage VS wordt uitgezet

Amerikaanse anti-racisme-organisaties zijn een petitie gestart om te voorkomen dat rapper 21 Savage de VS zal worden uitgezet.

In een dag tijd is de petitie ruim 160.000 keer ondertekend. Ook de beroemde rappers Cardi B. en Nicki Minaj zetten hun namen eronder.

De immigratiedienst heeft de 26-jarige rapper, die eigenlijk Sha Yaa Bin Abraham-Joseph heet, gearresteerd omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. In 2005 is hij als Britse tiener naar Atlanta gekomen. Zijn visum verliep na een jaar maar hij bleef illegaal in de VS.

Harteloos en racistisch

De petitie is online gezet door Patrisse Khan-Cullors, mede-oprichter van Black Lives Matter. "Hij wordt geliefd door zijn vrienden, fans en familie", daarmee ook verwijzend naar zijn drie kinderen.

"Het is beschamend dat meneer Abraham-Joseph en zoveel andere zwarte immigranten dagelijks worden gescheiden van hun families als onderdeel van het harteloze en racistische Amerikaanse immigratiebeleid", schrijft ze.