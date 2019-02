Vandalen takelen het graf van Karl Marx toe

Koude Oorlog

Het marmer is afkomstig uit de originele rustplaats van Marx uit 1883. In 1956 werd het graf van Marx en zijn vrouw vijftig meter verplaatst naar een centralere plek op de begraafplaats. Dit veroorzaakte toen grote ophef, omdat het tijdens de Koude Oorlog was en Marx en zijn idee├źn in het Westen omstreden waren.

Het is niet voor het eerst dat het graf van Marx is beschadigd. in 1970 werd een deel van de buste opgeblazen door een pijpbom en er zijn al eens hakenkruisen op geschilderd.

Na een eerste onderzoek heeft de politie besloten om geen verder onderzoek te doen tot er nieuwe informatie aan het licht komt.