Schaatsenfabrikant Wouter Zandstra overleden

In Sneek is de bekende schaatsenmaker Wouter Zandstra overleden. Dat meldt Omrop Fryslân. Zandstra was eigenaar van de gelijknamige schaatsfabriek in Joure. Hij had het bedrijf, dat sinds 1825 bestaat, overgenomen van zijn vader.

De naam Zandstra is in de schaatswereld een begrip. Volgens oud-medewerker Cor Faber heeft Zandstra veel betekend voor de sport. Hij ontwikkelde onder meer de combi-noor, waarbij de standaard schaatsschoen die gebruikt werd op de hoge noor, vervangen werd door een ijshockeyschoen.

Ook bedacht hij de easy glider, een moderne kunststofvariant van de traditionele houten schaatsen van vroeger. Naast schaatsen, maakte het bedrijf ook skeelers.

Zandstra richtte zich in zijn carrière niet op de topsporters, maar keek vooral naar de breedtesport. Hij wilde zoveel mogelijk mensen laten schaatsen en skeeleren.

Wouter Zandstra is 75 jaar geworden.