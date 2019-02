Turkije looft miljoenen uit voor vinden naar Griekenland gevluchte officieren

Turkije heeft de acht officieren die na de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016 naar Griekenland vluchtten, op een openbare opsporingslijst van terreurverdachten gezet. Daarbij is een hoge beloning uitgeschreven: 5,4 miljoen euro, wat neerkomt op ruim 670.000 euro per persoon.

De geldprijs is voor personen die "opheldering verschaffen over de misdaad of helpen bij het oppakken van de verdachten". Dit geldt voor alle honderden verdachten op de lijst, waar vandaag ook 66 andere gevluchte coupverdachten aan zijn toegevoegd.

Volgens de Turken zijn de acht officieren betrokken geweest bij de mislukte coup tegen president Erdogan. "Turkije wil deze militairen absoluut berechten, terwijl het Griekse hooggerechtshof eerder besloot dat van uitlevering geen sprake kan zijn", zegt correspondent Melvyn Ingleby. Een andere groep militairen is vorige week veroordeeld tot gevangenisstraffen van zeven jaar tot levenslang.

Knelpunt in relatie

Het nieuws werd bekend op het moment dat de Griekse premier Tsipras naar Turkije vloog, hij brengt deze week een bezoek aan het land. Vanmiddag spraken Tsipras en Erdogan elkaar in Ankara. De betrekkingen tussen de twee landen zijn gespannen vanwege onder meer de militairen en territoriale kwesties in de Egeïsche Zee.

"Het lijkt me sterk dat dit toeval is", zegt Ingleby over de timing. "De uitlevering van deze militairen is een knelpunt in de Grieks-Turkse relatie. Het lijkt erop dat Turkije met deze plotselinge zet de druk op wil voeren."

Niet uitgeleverd

De militairen zijn in Griekenland sinds vorig jaar op vrije voeten en zitten ondergedoken. Het hooggerechtshof oordeelde dat zij niet mogen worden uitgeleverd, omdat ze in eigen land mogelijk een oneerlijk proces krijgen en kunnen worden gemarteld als ze gevangen zitten.

Volgens de Griekse krant Ekathimerini hebben de acht asiel gekregen in Griekenland.