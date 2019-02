Drie jaar cel geëist tegen jaloerse ex voor gooien molotovcocktail

Tegen een 35-jarige vrouw is drie jaar gevangenisstraf geëist waarvan een jaar voorwaardelijk voor het gooien van een brandbom. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar ervan dat zij in september vorig jaar een molotovcocktail gooide naar een woning in Leiden. De vrouw meende dat daar de nieuwe partner van haar ex-vriend woonde.

Ze zou eerst een brandende lont hebben gegooid naar het huis. Toen dat weinig uitrichtte, gooide ze een fles met brandbare vloeistof. De fles ketste af tegen het balkon en kwam op de auto van een buurman terecht. De auto vloog in brand en werd daarna total loss verklaard.

GPS-tracker

Haar ex-vriend had het eerder ook al flink te verduren gekregen. Volgens justitie had ze hem al een keer klemgereden. De vrouw die op dat moment bij hem in zijn auto zat, sloeg ze met een moersleutel. Onder de auto van de man bleek een gps-tracker te zitten, die de vrouw daar had geplaatst. Op die manier wist ze haar ex steeds te vinden.

Bewijs tegen de vrouw was er niet totdat twee van haar vriendinnen besloten naar de politie te stappen. Zij vertelden dat ze erbij waren toen de vrouw thuis de brandbommen maakte. Volgens de vriendinnen had ze geroepen: "Heel het huis gaat in de fik. Ik vermoord ze allebei! Ze gaan er allebei aan." De vrouwen hadden niet kunnen voorkomen dat ze met de brandbommen op pad ging, verklaarden zij bij de politie.