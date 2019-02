Man die vrouwen acht jaar stalkte krijgt celstraf en moet betalen

Een 49-jarige man uit Vught, die zeven vrouwen en één man jarenlang via de telefoon heeft gestalkt, is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De man belde de slachtoffers ongeveer acht jaar lang bijna dagelijks overdag en soms ook 's avonds op en sprak hen toe op een intimiderende en seksueel geladen toon. Toen hij werd opgepakt bekende hij dat meteen. Hij was vooral op vrouwen gericht en vond dat hij de man niet had lastiggevallen.

Vorig jaar is de stalker opgepakt. De verdenking was toen dat hij jarenlang elf vrouwen heeft lastiggevallen door te hijgen en seksuele opmerkingen te maken. Maar uiteindelijk heeft het Openbaar Ministerie hem niet vervolgd voor alle zaken.

Boete en geen contact

De rechter oordeelt dat het jarenlange stalken een grote invloed heeft gehad op het leven van de slachtoffers. Het was niet alleen vervelend, maar de telefoontjes maakten hen ook bang. Ze veranderden van telefoonnummer of smeekten de man om te stoppen met bellen, maar dit hielp niet. De dader heeft gezegd dat hij niet goed heeft nagedacht over de impact van zijn daden op anderen.

Hij moet zich laten behandelen voor zijn stoornis. Daarnaast moet de man een schadevergoeding van duizenden euro's aan de slachtoffers betalen en krijgt hij een contactverbod.