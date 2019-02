Koud weer helpt jagers: ruim 800 herten Oostvaardersplassen afgeschoten

Het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen heeft een vlucht genomen nadat er eerder veel minder werden gedood dan de bedoeling was.

In januari zijn 825 edelherten afschoten, in december waren dit er slechts 97. Volgens Staatsbosbeheer komt het door de weersomstandigheden.

"Januari was een typische wintermaand, met elf vorstdagen. Je ziet dan dat de edelherten veel rustiger zijn", zegt een woordvoerder. "Ze zijn nog steeds in goede conditie, maar gaan zuinig om met hun energie en reageren trager. Daardoor is het gemakkelijker om bij ze in de buurt te komen."

Ook werd in de tweede helft van januari op meer dagen en tijdstippen geschoten. Eerst kon het alleen op doordeweekse ochtenden, daarna ook 's middags en in weekenden.

Meer jagers

Sinds 1 januari is bovendien het aantal jagers verdubbeld van acht naar zestien. Het is de bedoeling dat er in totaal 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen worden afgeschoten.

Het schieten gaat door tot 1 april en zo nodig later in het jaar van september tot en met december. "Als de weersomstandigheden in de komende maanden hetzelfde blijven, is het heel goed mogelijk dat we dit aantal al dit seizoen halen"

De provincie Flevoland vindt dat er te veel dieren in de Oostvaardersplassen leven. Er is niet genoeg voedsel en daardoor is er in de winter veel sterfte. Afgelopen winter stierf zo'n 60 procent van de populatie.