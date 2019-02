Hagenaar in Antwerpen opgepakt voor dood Kemal Zengin in Blerick

Een 33-jarige man uit Den Haag is opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van Kemal Zengin (44). Zengin werd in augustus 2017 doodgeschoten op straat in het Venlose stadsdeel Blerick.

De Hagenaar is vanmorgen opgepakt in Antwerpen. De Belgische politie hield hem daar aan op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het doodschieten van Zengin. Ook was hij mogelijk betrokken bij het regelen van de auto die gebruikt werd bij de liquidatie.

Eerdere aanhoudingen

De 33-jarige is de derde verdachte die wordt aangehouden in de zaak. In januari werden kort na elkaar al twee mannen van 27 en 28 jaar uit Rotterdam opgepakt. Zij zitten niet meer vast, maar zijn nog wel verdachten in het onderzoek, meldt 1Limburg. De politie vermoedt dat deze twee betrokken waren bij het stelen van de auto die de bewuste avond gebruikt werd.

De 44-jarige Kemal Zengin werd op 22 augustus 2017 doodgeschoten voor de deur van zijn huis aan de Klingerbergsingel in Blerick. De politie weet nog niet wat het motief voor de liquidatie is. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 20.000 euro beloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak.

Onrust in Blerick

Kort na de dood van Zengin waren er nog twee schietincidenten in Blerick. Dat veroorzaakte veel onrust in het Venlose stadsdeel. Inwoners spraken van een golf van geweld en er braken rellen uit. De burgemeester besloot daarop extra politie in te zetten. Ook mocht er tijdelijk preventief gefouilleerd worden.