Marokkaanse meisjes hebben vaker last na sexting: 'Blinde vlek bij hulpverleners'

Praten over seks is dus lastig binnen veel Marokkaanse gezinnen, omdat seks voor het huwelijk beschouwd wordt als een religieuze zonde en dus als schande. Ook Nhass weet dat het een moeilijk onderwerp is. "Het geloof geeft aan dat alles bespreekbaar is, maar wel met bescheidenheid. Veel ouders vinden die combinatie lastig. Daarnaast weten moeders vaak niet hoe ze erover moeten praten, omdat ze er in hun eigen jeugd amper iets over hebben meegekregen."

Toch vindt Nhass het belangrijk dat seksualiteit meer bespreekbaar wordt, want zolang dat niet gebeurt zijn de meisjes veel chantabeler. "De angst dat een foto uitlekt en dat ze vervolgens door de hele familie en de gemeenschap worden veroordeeld is heel groot. Ze zullen dus sneller iets doen om dat te voorkomen."

Verbieden

Het heeft volgens de onderzoeker nog een voordeel als er meer over gesproken wordt. Zo zouden slachtoffers van shame sexting eerder hulp durven vragen. "Ik vind daarom ook niet dat je moet zeggen dat ze niet aan sexting mogen doen. Maar ze moeten zich wel altijd bewust zijn van de eventuele gevolgen."

Jacqueline Kleijer merkt nu vooral dat veel meisjes die een naaktfoto sturen bestempeld worden als dader. "Er wordt gezegd dat ze 'hoe kun je zo dom zijn?', ze worden uitgescholden voor 'hoer' of 'slet'. Maar je kent het verhaal achter een foto niet. Misschien is ze er wel ingeluisd? Er moet daarom veel meer aan dat pestgedrag gedaan worden, want de focus ligt veel te veel op het slachtoffer. Ook in de hulpverlening. De jongens, maar ook de meiden, die de beelden verspreiden, moeten hun verantwoordelijkheid gaan voelen."