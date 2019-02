Griekse onderminister van Volksgezondheid lapt rookverbod aan laars

Gedrag van de Griekse onderminister van Volksgezondheid dat geheel in tegenspraak is met het rookverbod in openbare ruimtes is de Europese Commissie in het verkeerde keelgat geschoten.

Van minister Polakis was een foto uit 2016 opgedoken waarop is te zien dat hij op een persconferentie doodgemoedereerd een sigaret rookt. Verder gingen er deze week beelden rond van een dansende Polakis in een discotheek, alweer onder het genot van een sigaret.

"Beschamend! Beschamend! Deze man weet niets van gezondheid!", brieste Eurocommissaris Andriukaitis van Volksgezondheid tegenover de krant Kathimerini. Andriukaitis was op bezoek in Athene, met als aanleiding uitgerekend Wereldkankerdag (4 februari).

Hij wees erop dat het rookverbod er niet voor niks is: in een openbare ruimte hebben mensen het recht om schone lucht in te ademen. "Ik ben langs geweest op het ministerie van Volksgezondheid", voegde hij eraan toe. "En het rook daar naar sigaretten."

Hoogste aantal rokers

Griekenland kent het hoogste aantal rokers in de Europese Unie: 37 procent van de bevolking, tegenover 26 procent gemiddeld in de rest van de EU. Er geldt een rookverbod in publieke ruimtes zoals ziekenhuizen, scholen, vliegvelden en busstations. In de horeca zijn aparte ruimtes voor rokers verplicht.

Polakis, die opgeleid is als chirurg, zit op zijn post sinds 2015. Een woordvoerder van zijn departement stelde dat de bewindsman zich houdt aan de Europese en Griekse regels voor roken in het openbaar. De scène in de discotheek was volgens de woordvoerder niet meer dan "een privémoment, een moment van ontspanning" voor de minister, dat toevallig door iemand was gefilmd.