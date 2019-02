'Door IS in 2012 gegijzelde Britse journalist nog in leven'

De Britse fotojournalist John Cantlie, die sinds 2012 door IS gegijzeld wordt gehouden, is waarschijnlijk in leven, zegt de Britse staatssecretaris voor Veiligheid Ben Wallace. De Britse regering denkt dat Cantlie nog steeds door de jihadisten wordt vastgehouden. Wallace gaf verder geen bijzonderheden prijs.

Cantlie, een ervaren oorlogsfotograaf, werd in 2012 tijdens zijn werk in Syriƫ gekidnapt door IS-strijders, samen met een Amerikaanse journalist wiens gefilmde executie kort daarna via internet werd verspreid. Cantlie was sindsdien te zien in een aantal propagandafilmpjes van IS, waarin hij in het Engels aan het woord kwam. Hij was voor het laatst te zien in een filmpje uit december 2016. Sindsdien is er niets van hem vernomen.

Wallace deed zijn uitspraken tegen buitenlandse journalisten. Het is voor het eerst dat de Britse regering het vermoeden uit dat Cantlie nog in leven is.