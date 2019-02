May donderdag naar Brussel, EU 'wacht af'

De Britse premier May komt donderdag naar Brussel om met Commissievoorzitter Juncker te praten over het openbreken van het brexit-akkoord. De EU wil graag horen wat de premier van plan is, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie over het bezoek. "We wachten opnieuw af wat de premier ons te vertellen heeft".

Eerder sloot Brussel al nieuwe onderhandelingen over de deal uit.

Het Lagerhuis heeft May vorige week opgedragen om Brussel zo ver te krijgen dat de controversiële afspraken over de Iers-Noord-Ierse grens worden aangepast. Een noodplan (backstop) voor het openhouden van die grens is het belangrijkste pijnpunt voor het Britse parlement dat medio januari de oorspronkelijke brexitafspraken met een grote meerderheid naar de prullenbak verwees.

De Britse politici vrezen dat de afspraken ertoe leiden dat hun land nog jaren de EU-regels moet naleven en geen handelsafspraken kan maken met de rest van de wereld.

Overleg met Ierse zakenwereld

May zoekt nu een "alternatieve regeling" voor de kwestie. De premier is vandaag in Noord-Ierland voor gesprekken met zakenlieden over de manieren om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden als het VK uit de EU is gestapt. Ook praat ze met politici van de DUP, de Noord-Ierse partij die May nodig heeft om te kunnen regeren.

Ierland hamert erop dat de grens open blijft, zoals is afgesproken in het Goede vrijdag-akkoord in 1998, dat een einde maakte aan een burgeroorlog tussen pro-Ierse katholieken en pro-Britse protestanten. De backstop is volgens Ierland een goede garantie voor die open grens.

Morgen reist de Ierse premier Varadkar naar Brussel voor overleg met Juncker over de grensparagraaf.