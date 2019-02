Jehovah's Getuigen: beschuldigingen misbruik zijn gevolg hetze

"Wij houden geen statistieken bij, maar het aantal dat de stichting noemt, is wel heel erg veel", zegt Van Hilten. "Als het zulke aantallen geweest zouden zijn, dan zou het ons wel zijn opgevallen."

Jehovah's Getuigen vinden dat een kindermisbruiker die berouw toont, deel mag blijven uitmaken van de gemeenschap. Wel mag diegene niet meer met kinderen alleen zijn. Toont de misbruiker geen berouw, dan wordt hij volgens de Jehova's direct uit de groep gezet.



Aangifte doen

Het initiatief om aangifte te doen wordt bij het slachtoffer gelegd. "We zullen iemand er niet van weerhouden maar ook niet stimuleren om dat te doen. Dat moet het slachtoffer zelf bepalen. Als het om heel jonge kinderen gaat, dan is het natuurlijk aan de ouders."

Van Hilten zegt dat verandering van beleid nog niet aan de orde is. "Reclaimed Voices is een stichting die zich ontpopt tot een schreeuwstichting met tendentieuze stellingname. Ook heeft de stichting een stijl van communiceren die niet de onze is en daar houden wij ons verre van."

Het hoofdkantoor wacht onderzoek af dat de Universiteit van Utrecht binnenkort gaat doen. Centrale vraag is hoe de organisatie omgaat met misbruik in eigen kring en wat voor invloed dit heeft op de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen.

Traumatisch

Al jaren is er kritiek op de manier waarop de organisatie seksueel misbruik in eigen kring aanpakt.

Hoewel Jehovah's Getuigen geen medewerking hebben verleend aan justitie en politie, zeggen ze dat de Utrechtse onderzoekers welkom zijn. Het Openbaar Ministerie onderzoekt negen aangiftes wegens seksueel misbruik.

Reclaimed Voices benadrukt dat ze niet tegen Jehovah's Getuigen is, maar voor een beleidsverandering. Oprichter Frank Huiting: "In het beleid moet worden opgenomen worden dat ook ouderlingen en ambtsdragers binnen de organisatie aangifte doen of melding maken van seksueel misbruik."