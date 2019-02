Minister zegt 'sorry' na kritiek op Japanners zonder kinderen

De Japanse minister van Financiƫn Aso heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken over het lage geboortecijfer in zijn land.

Taro Aso, die ook vicepremier is, zei dat het onterecht was dat mensen zeggen dat de kosten voor de gezondheidszorg stijgen door ouderen. Volgens Taro zijn juist de jonge Japanners die geen kinderen krijgen het probleem.

Na zijn uitspraken werd Taro flink bekritiseerd. Zo vond de oppositie de uitspraken pijnlijk voor jonge koppels die geen kinderen kunnen krijgen.

Minister Aso neemt zijn woorden terug door alle ophef die is ontstaan. Hij zegt dat het hem spijt als hij mensen een naar gevoel heeft gegeven. De minister zei ook dat zijn uitspraak uit de context was gehaald.

Niet de eerste keer

Japan heeft al jaren te maken met krimp van de bevolking. Uit de meest recente cijfers van het statistiekbureau van Japan blijkt dat er nog nooit zo weinig baby's zijn geboren als vorig jaar. Het bureau houdt sinds 1899 de geboortecijfers bij.

De bevolking (126 miljoen) kromp in 2018 met bijna 500.000 mensen. Zo'n daling was in Japan nog nooit voorgekomen.

Politici in Japan hebben zich vaker kritisch uitgelaten over het lage geboortecijfer. In 2007 noemde de minister van Gezondheid vrouwen 'geboortemachines'.

Tien jaar later kwam een politicus van de regeringspartij met een plan om vrouwen met meer dan vier kinderen te belonen Ook die uitspraken veroorzaakten veel ophef.