Apple schikt voor half miljard euro met Frankrijk om belastingen

Apple heeft een schikking getroffen met de Franse overheid naar aanleiding van een grote belastingschuld. Hoeveel het Californische bedrijf moet betalen is niet officieel bekendgemaakt, maar Franse media noemen een bedrag van ongeveer een half miljard euro.

Apple zegt dat het als multinational in veel landen onderworpen wordt aan controles door de belastingdienst. "De Franse fiscus heeft onlangs een onderzoek naar onze Franse rekeningen afgesloten dat meerdere jaren besloeg. De details zullen worden gepubliceerd in onze openbare stukken."

Frankrijk zet zich in voor een belasting voor grote techbedrijven die van kracht moet worden in de hele Europese Unie, de zogenoemde GAFA-belasting, die is genoemd naar Google, Apple, Facebook en Amazon. Vooruitlopend daarop hebben de Fransen zo'n belasting per 1 januari in eigen land al ingevoerd.