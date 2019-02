Twee doden bij overstromingen Australië

In het noordoosten van Australië zijn de lichamen gevonden van twee mannen. Zij werden al enige tijd vermist in de noordoostelijke stad Townsville, die zwaar is getroffen door de regenval. De mannen van 21 en 23 werden gevonden in een buitenwijk van de stad.

Afgelopen weekend werd een dam in de buurt van de stad opengezet, omdat deze het water niet meer aankon. Sindsdien staat het water op verschillende plekken in de stad tot op kniehoogte, zegt correspondent Eva Gabeler in het NOS Radio 1 Journaal.

In de deelstaat Queensland betekent dat een extra gevaar. "Er duiken verschillende foto's op van slangen en krokodillen die op boomstammen door het water drijven." Ouders moeten daarom extra goed op hun buiten spelende kinderen letten, zegt Eva Gabeler.

De afgelopen week zijn al honderden mensen geëvacueerd en het leger is ingezet. Militairen hebben tienduizenden zandzakken uitgedeeld. Er zitten 20.000 huishoudens zonder stroom.

Meer regen

Vandaag dalen de waterstanden in Townsville, maar van de regen zijn ze nog niet af. De komende dagen worden nog meer stortbuien verwacht. Daarna trekt de regen weg naar het zuiden.

Verzekeraars hebben de eerste schadeclaims binnengekregen, maar dat aantal zal nog flink oplopen, denkt Gabeler. "Veel mensen zijn halsoverkop vertrokken en hebben nog niet de tijd gehad om de schadepapieren in te vullen."

In Townsville viel vorige week meer dan een meter water, twintig keer zoveel als normaal in deze tijd van het jaar. Het vorige regenrecord, uit 1998, stond op bijna 900 millimeter. Bij inwoners van Townsville staat dat record te boek als ''De nacht van Noach", een verwijzing naar het Bijbelse verhaal over de zondvloed.