Inzet NS: volgend jaar kortere reistijd en betere overstap

NS wil in de dienstregeling van volgend jaar inzetten op een kortere reistijd en een betere overstap op belangrijke punten. Wel erkent het spoorbedrijf dat dat niet overal zal lukken: wie de huidige dienstregeling vergelijkt met die van 2020 ziet volgens NS dat 51.000 reizigers een kortere reistijd kunnen verwachten, maar 5500 mensen juist langer onderweg zijn. Voor 95 procent van de reizigers verandert er (vrijwel) niets.

NS stelt dat de reistijd met Sprinters in Noord-Nederland korter wordt. Er worden nieuwe treinen ingezet, die op de ritten Groningen-Zwolle en Leeuwarden-Meppel 4 minuten tijdwinst opleveren. In Meppel is de aansluiting beter, zodat reizigers uit Friesland een kwartier minder tijd kwijt zijn voor een reis van en naar de Randstad.

Tussen Amersfoort en Utrecht gaan er meer intercity's rijden (zes in plaats van vier per uur), wat moet leiden tot meer keuze en een grotere kans op een zitplaats. Omdat het aantal reizigers tussen Utrecht en Deventer toeneemt, rijdt deze intercity in de spits door naar Apeldoorn en Deventer.

Vaker naar het strand

Tussen Harderwijk en Amersfoort gaan extra sprinters rijden. Ook tussen Amersfoort en Zwolle gaan nieuwe treinen rijden; dat zou twee tot drie minuten tijdwinst betekenen.

In de drukke zomermaanden wil NS vaker richting het strand gaan rijden: zes keer per uur naar Zandvoort in plaats van vier keer.

De nieuwe dienstregeling gaat in op 19 december. Eerst gaat NS nog praten met regionale overheden en de reizigersorganisaties, onder meer om de overstap naar ander openbaar vervoer goed af te stemmen.