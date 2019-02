Geen kijkwijzer, wel kidsversie YouTube in Nederland

Het videoplatform belooft met YouTube Kids een veilige omgeving te creƫren, maar dat lukte in het verleden niet altijd. In november 2017 meldde The New York Times dat er gewelddadige video's waren gevonden. Het videoplatform antwoordde toen dat dit de "extreme naalden in de hooiberg" zijn.

Het platform wijst hier ook op als een ouder de app voor het eerst opent. "Het is mogelijk dat je kind een video vindt waarvan je liever niet hebt dat het deze bekijkt." Het bedrijf adviseert ouders om dan de desbetreffende video te melden en te blokkeren.

Discussie over kijkwijzer

In december kondigde YouTube al aan dat de kidsversie van de dienst naar Nederland zou komen. Het bedrijf deed dat op de dag dat er veel discussie was over het instellen van een kijkwijzer voor het videoplatform. Dat idee kwam van CDA-Kamerlid Harry van der Molen.

Deskundigen zeiden in december tegen de NOS dat zo'n kijkwijzer er wel gaat komen, maar dat het waarschijnlijk een langdurig proces wordt. YouTube liet weten geen heil te zien in een kijkwijzer. De kidsversie is daarin een alternatief, maar de vraag is of het voor ouders en kinderen voldoende is.