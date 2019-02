Helft ouders checkt mobiel, sociale media van kinderen

Ruim de helft van de ouders checkt de mobiele telefoon van hun kinderen en houdt in de gaten wat ze op sociale media tegenkomen. Uit een onderzoek van het Safer Internet Center Nederland, een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die toezien op veilig internetgebruik, blijkt dat ouders veel beter dan enkele jaren geleden weten welke risico's hun kinderen online lopen.

In de opvoeding is onlinegedrag ook steeds vaker onderwerp van gesprek. "Nederlandse ouders hebben hierin flinke stappen gezet", zegt Marjolijn Bonthuis van het overkoepelend onderzoekscentrum. Voor het onderzoek werden 1085 ouders van kinderen tussen 12 en 17 jaar ondervraagd, en 1012 jongeren in diezelfde leeftijdsgroep.

Het gaat niet zozeer om het fysiek controleren van de telefoon van pubers, zegt Bonthuis in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik denk dat ouders vooral de locatievoorzieningen checken. Zeker 's nachts als kinderen uitgaan en nog niet thuis zijn, willen ze weten waar ze zijn. Ze maken zich ongerust."

Pesten en dreigen

Maar ouders vrezen vooral dat hun kinderen onvoorbereid filmpjes tegenkomen over geweld of porno, en kijken daarom mee welke apps en andere inhoud er worden gedownload. De helft van de ouders maakt zich zorgen over online dreigementen of pesterijen. Dat lijkt terecht, want ruim een kwart van de jongeren zegt weleens gepest te zijn en een op de drie ontving al eens een dreigement via WhatsApp, bijvoorbeeld om geld over te maken om nare gevolgen te voorkomen.

"Voor kinderen is er geen verschil tussen hun online- en hun offline-wereld en ze maken daar veel mee, ook niet-leuke dingen. En dan is het fijn als je daar met je ouders over kunt praten", zegt Bonthuis. "Ik denk dat ouders het onlinegedrag nu echt onderdeel maken van hun opvoeding. Dat was jarenlang niet zo, dan keken ze een beetje weg."

Meisjes vaker doelwit

Meisjes blijken veel vaker dan jongens bestookt te worden met vervelende berichten online. Zo maakt 40 procent melding van kettingbrieven met dreigementen, tegen 24 procent van de jongens. Ook worden ze aanzienlijk vaker online lastiggevallen, gepest en geconfronteerd met informatie die schrik aanjaagt.

Kinderen hebben natuurlijk recht op privacy, erkent Bonthuis, vooral naarmate ze ouder worden. "Maar je moet er wel zíjn voor ze."