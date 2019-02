Teheran: EU-kritiek ondermijnt relatie tussen Europa en Iran

Teheran heeft de Europese kritiek op het Iraanse rakettenprogramma en tal van andere "ondermijnende" activiteiten van de hand gewezen als ongefundeerd en spreekt van "valse beschuldigingen".

De Iraanse autoriteiten wijzen er ook op dat "erkende terroristische en criminele groeperingen" vrij kunnen rondlopen in Europa.

Daarmee verwijst Teheran naar Iraanse vluchtelingen die in de EU asiel hebben gekregen, terwijl ze lid zijn van organisaties die de sjiitische machthebbers in Iran soms ook met gewelddadige middelen bestrijden. De Europese verwijten aan het adres van Iran zijn daarom "niet constructief" en spelen volgens Iran vijanden die de Iraanse relatie met de EU willen ondermijnen in de kaart, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran.

Met die vijanden doelt Iran waarschijnlijk vooral op de VS die zich vorig jaar uit de internationale Iran-deal heeft teruggetrokken en de EU onder druk zet hetzelfde te doen.

"De Europese Raad is ernstig bezorgd over de raketactiviteiten en roept Iran op die te beëindigen", staat in een gezamenlijke verklaring die gisteren in Brussel werd uitgebracht.

'Destabiliserende rol'

Naast de kritiek op de Iraanse proeven met ballistische raketten, wordt Iran ook verweten een destabiliserende rol te spelen in het Midden-Oosten, met name in Syrië en Libanon. Verder beschuldigt de EU Iran ervan de rechten van vrouwen, meisjes en minderheden met voeten te treden, en door te gaan met het executeren van gevangenen.

In de lange lijst van Iraanse misstappen noemt de EU ook de liquidatie van dissidenten in EU-landen als Frankrijk en Nederland. Den Haag liet begin vorig maand weten dat Iran waarschijnlijk achter twee moorden zit die in 2015 en 2017 in Nederland werden gepleegd op Iraanse staatsburgers.