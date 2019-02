Weer meer auto's op de weg, levendige handel in tweedehands

Er zijn nog nooit zoveel tweedehands auto's in Nederland verkocht als afgelopen jaar. Er verruilden 1.991.265 auto's van eigenaar, 0,7 procent meer dan een jaar eerder, meldt branchevereniging Bovag.

Ruim een derde werd door particulieren onderling verhandeld, de rest werd bij autohandelaren gekocht.

Mede door de stijgende import van occasions en de verkoop van nieuwe auto's groeide het Nederlandse wagenpark. Afgelopen jaar kwamen er per saldo zo'n 190.000 wagens bij. In Nederland rijden nu bijna 8,8 miljoen personenauto's, dat komt neer op één auto per twee inwoners.

Diesel

Kopers van een nieuwe auto kiezen steeds minder vaak voor diesel. 12,9 procent van de nieuwe auto's was een diesel tegenover 17,4 procent een jaar eerder. Ook worden er minder gebruikte dieselauto's uit het buitenland geïmporteerd.

De verkoop van elektrische auto's stijgt, maar op het totaal aantal auto's in Nederland zijn het er nog heel weinig. Bijna 45.000 personenauto's zijn helemaal elektrisch, oftewel een half procent van het totale wagenpark.