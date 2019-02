Amerikaanse gezant naar Noord-Korea om nieuwe top voor te bereiden

Stephen Biegun, de speciale gezant van de VS voor Noord-Korea, heeft woensdag een ontmoeting met zijn Noord-Koreaanse collega om de aanstaande top voor te bereiden. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un treffen elkaar later deze maand voor de tweede keer.

Een precieze datum of plek voor die tweede top is nog niet bekendgemaakt. De verwachting is dat Trump dat zal doen tijdens zijn 'State of the Union', die in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) uitspreekt.

In juni vorig jaar ontmoetten de twee leiders elkaar in Singapore voor het eerst. Die top werd afgesloten met een gezamenlijk voornemen om zich in te zetten voor denuclearisatie, maar bindende afspraken werden niet gemaakt.

Concrete stappen

Sinds de top heeft Pyongyang volgens de VS nog geen concrete stappen ondernomen om het kernwapenprogramma op te geven. Noord-Korea wijst erop dat het wel degelijk nucleaire faciliteiten heeft ontmanteld en klaagt dat Washington daarvoor geen tegenprestatie levert.

Volgens VS-gezant Biegun zullen de geschilpunten onderwerp van gesprek zijn tijdens het overleg van woensdag. Washington is volgens hem bereid te praten over het verbeteren van de banden tussen de landen. Wel zal hij naar eigen zeggen de Amerikaanse eis handhaven dat Noord-Korea totale openheid betracht over het nucleaire programma.