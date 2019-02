Kinderen Belgische jihadiste aangekomen in Luik

Twee kinderen van een Belgische IS-strijder zijn aangekomen in België. Ze zijn vanuit Turkije naar Luik gevlogen. De moeder van de meisjes van twee en vier, vertrok zes jaar geleden naar IS-gebied. Daar werd ze zwanger. De vader, een Belg van Marokkaanse komaf en IS-strijder, kwam om het leven in Syrië.

De moeder vluchtte naar Turkije en zit daar nog in de cel. De komende tijd houdt het Belgische OM nauw contact met de familie van de kinderen in Belgisch Limburg. Er is ook een jeugdrechter ingeschakeld om de belangen van de kinderen te behartigen.

De grootmoeder van de kinderen is blij dat de kinderen na een lange juridische strijd in België zijn, zegt ze bij de VRT. "Ik ben heel gelukkig, mijn doel is bereikt. Het is een lijdensweg geweest en eindelijk komt er een einde aan." Ze bezocht haar kleinkinderen meerdere malen in Turkije.

Verplichte repatriëring

Een Belgische rechter besliste eind vorig jaar dat de Belgische staat verplicht is om nog zes kinderen terug te halen van twee andere moeders. Die zitten in een Koerdisch vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië waar de omstandigheden erbarmelijk zouden zijn. In maart zeiden deze moeders al dat ze graag terug naar België wilden.

Ze hebben ook het recht om gerepatrieerd te worden, aangezien minderjarige kinderen in België niet mogen worden gescheiden van hun ouders. Als de moeders terugkeren naar België, zullen ze wel gelijk worden vastgezet. Ze werden in maart bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel vanwege terroristische activiteiten.

Nederland

In Noord-Syrië worden naar schatting ook dertig Nederlandse vrouwen en kinderen vastgehouden in Koerdische kampen. De levensomstandigheden zijn erbarmelijk, zo wordt gezegd. Onder meer de Kinderombudsvrouw drong er bij de regering herhaaldelijk op aan om deze vrouwen en kinderen naar Nederland te halen.

Tot vorige week stond Nederland op het standpunt dat de vrouwen zich voor hun terugkeer bij een Nederlands consulaat moesten melden, maar zolang ze vastzitten inde kampen is dat onmogelijk. Minister Grapperhaus van Justitie zei vrijdag dat nu met de Koerden wordt besproken of deze vrouwen naar Turkije of Irak kunnen worden gebracht, zodat ze wel een consulaat kunnen bezoeken.

Als de vrouwen naar Nederland komen, worden ze aangehouden, onder meer voor ondersteuning van de terreurgroep IS. Hun kinderen zullen door de Kinderbescherming worden opgevangen.