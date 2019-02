Het Chinees jaar van het varken is daar, maar 'pigs are off the menu'

"Gong Xi Fa Cai!" ofwel "Gelukkig Nieuwjaar!". Overal ter wereld komen Chinezen samen om het jaar van het varken in te luiden.

Het roze dier is overal te zien. Als versiering op straat, bij de bakker als koekje in de etalage, in de vorm van cadeaus, in advertenties. En in berichtjes wensen Chinezen elkaar met de bekende varken-emoji massaal een goed 4716.

Maar in sommige Zuidoost-Aziatische landen wordt het varken net wat minder uitbundig afgebeeld dan in voorgaande jaren bij andere dieren het geval was. Want het varken, het laatste dier op de Chinese dierenriem, wordt in de islam als onrein gezien. De viering ligt in moslimlanden als Maleisië en Indonesië daarom gevoelig.

Algemene versieringen

The South China Morning Post schrijft dat sommige winkelcentra en merken in Maleisië het gebruik van afbeeldingen met varkens vermijden om niemand tegen de borst te stuiten - pigs are off the menu.

"We zijn een buurtwinkelcentrum en richten ons vooral op de lokale gemeenschap", zegt een woordvoerder van een mall in Pataling Jaya. "We zorgen daarom dat we lokale regels en tradities naleven." Het roze dier wordt niet gebruikt. In plaats daarvan hangen er meer algemene Nieuwjaar-versieringen in het winkelcentrum. Lampionnen en leeuwen, bijvoorbeeld.