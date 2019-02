Fiscale overgangsregeling voor Nederlanders bij no-deal-brexit

Als Groot-Brittannië eind maart zonder deal de Europese Unie verlaat, komt er voor Nederlandse burgers en bedrijven die hierdoor belastingtechnisch worden getroffen een overgangsregeling. Staatssecretaris Snel wil mensen zo de gelegenheid geven zich op de nieuwe situatie voor te bereiden.

In een Kamerbrief benadrukt hij dat fiscale gevolgen door een no-deal-brexit niet voorkomen kunnen worden. "En het kabinet wil dit ook niet", schrijft Snel. "Aan de andere kant is het voor burgers als gevolg van de onduidelijkheid waarschijnlijk moeilijk om zich een voorstelling te maken van wat er op hen afkomt in een no-deal-scenario."

Volgens Snel verliezen bijvoorbeeld Nederlanders die in Groot-Brittannië wonen en in Nederland belasting betalen bij een no-deal-brexit het recht op de hypotheekrenteaftrek.

'Goed begin'

In de regeling, die nu wordt voorbereid, zal worden gedaan alsof Groot-Brittannië de Europese Unie nog niet heeft verlaten. In eerste instantie geldt de regeling alleen dit jaar.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW reageert tevreden op het plan van Snel. "Het overgangsrecht is een goede manier om eventuele acute problemen voor burgers en bedrijven voor te zijn", zegt een woordvoerder. "Of de periode lang genoeg is, moet de praktijk uitwijzen. Maar het is in elk geval een goed begin."