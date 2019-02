D-day-vlag met militair eerbetoon onthaald bij Kunsthal Rotterdam

De vlag die door de Amerikanen in 1944 werd meegenomen bij de invasie in Normandiƫ, is vanaf nu te zien bij de Kunsthal in Rotterdam. De D-day-vlag werd vanmiddag met een colonne van militaire voertuigen naar het museum gebracht. Vijftien Amerikaanse en vijftig Nederlandse militairen vormden een erehaag.

De vlag wapperde tijdens de Tweede Wereldoorlog op de achtersteven van Landing Craft Control 60, het eerste landingsvaartuig met Amerikaanse troepen dat de kust van Normandiƫ wist te bereiken. Deze landing vormde de opmaat voor de bevrijding van West-Europa.