NIOD twijfelt nu ook aan echtheid 'Hitler-aquarel'

Het NIOD heeft zijn standpunt over een cadeau gekregen aquarel waar "A. Hitler" op staat, aangepast. In het najaar van 2017 stelde het onderzoeksinstituut dat het schilderij "vrijwel zeker een origineel is". In navolging van critici trekt ook het NIOD de echtheid nu in twijfel.

Het NIOD kreeg het doek in het voorjaar van 2017 van een onbekend gebleven vrouw. Haar vader had het ooit voor 75 cent gekocht op een postzegel- en muntmarkt. Na onderzoek van het materiaal, de onderwerpkeuze en de werkwijze van de schilder concludeerde het NIOD dat de aquarel van de Neutor in Wenen vrijwel zeker door Hitler was geschilderd.

Een maand later zeiden de in valse Hitlers gespecialiseerde dichters Bart FM Droog en Jaap van den Born dat het NIOD-onderzoek "ondeugdelijk en halfslachtig" was geweest. Ze wezen erop dat bijna alle na 1945 opgedoken kunstwerken die aan Hitler waren toegeschreven, vals bleken te zijn.

Twijfel

Het NIOD nam de kritiek serieus en beloofde nader onderzoek. Naar nu blijkt, is het oorspronkelijke standpunt over het aquarel begin deze week gewijzigd. De met documenten ondersteunde argumentatie van Droog en Van den Born "geeft aanleiding ook in dit geval de authenticiteit in twijfel te trekken", aldus het NIOD.

Het instituut doet vooralsnog geen verder onderzoek naar het werk, want waarschijnlijk valt nooit met zekerheid te zeggen of het echt of nep is. Het instituut wil het doek voor educatieve doeleinden inzetten of als voorbeeld laten zien bij een bespreking van de vervalsingsindustrie.