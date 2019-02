NOS en regionale omroepen versterken samenwerking online

De NOS en de regionale omroepen gaan online meer samenwerken. Op termijn krijgen gebruikers op NOS.nl en in de NOS-app rechtstreeks het nieuws van de regionale omroepen van hun keuze te zien. Dat verschijnt dan in een aparte rubriek op de voorpagina van NOS.nl en de NOS-app. Andersom krijgt het belangrijkste nieuws van de NOS een vaste plek op de sites en apps van de regionale omroepen.

De plannen zijn vastgelegd in een convenant dat is ondertekend door de NOS en de gezamenlijke Regionale Omroepen. Guus van Kleef zegt namens de regionale omroepen dat de NOS en zij hiermee tegemoetkomen aan de behoeften van het publiek. "Met de krachtenbundeling maken we het nieuws van dichtbij net zo makkelijk beschikbaar voor iedereen als het nationale en internationale nieuws", zegt hij.

NOS-directeur Gerard Timmer benadrukt dat de NOS zich verantwoordelijk voelt voor "de journalistieke infrastructuur" in Nederland. "Door bezuinigingen en de toenemende concurrentie van wereldspelers als Netflix, YouTube en Facebook staat die journalistieke infrastructuur onder druk. Met deze stap kunnen we het bereik en daarmee de betekenis van onafhankelijke publieke journalistiek, landelijk en regionaal, verder vergroten."

De NOS en de dertien regionale omroepen werken nu al uitgebreid samen op radio, tv en online. Zo is het belangrijkste nieuws van de regionale omroepen sinds 2016 te zien in de NOS Journaals van 12.00 en 15.00 uur en worden online-artikelen en -video's uitgewisseld.