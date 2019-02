Erdogan: oppositiepartij HDP is hetzelfde als terroristische PKK

De Turkse president Erdogan heeft oppositiepartij HDP een terroristische organisatie genoemd. De op een na grootste oppositiepartij staat volgens hem gelijk aan de Koerdische terreurorganisatie PKK.

In een interview met een Turkse zender zei Erdogan dat de HDP banden heeft met de PKK. "De HDP is hetzelfde als de PKK en dat is hetzelfde als de YPG en PYD. Geen mitsen en maren. Dat is de waarheid." De Koerdische militie YPG is in Syrië actief en de PYD is de politieke tak daarvan.

Bij de laatste landelijke verkiezingen stemden 6 miljoen Turken op de HDP, meer dan 12 procent van alle stemmen. De partij zit in het nationale parlement en bestuurt op veel plekken in het voornamelijk Koerdische zuidoosten van Turkije.

"Vanaf het moment dat de HDP in 2014 landelijk doorbrak, is er een felle strijd gaande tussen Erdogan en die partij", zegt correspondent Lucas Waagmeester. "Het vredesproces tussen de regering en Koerdische bewegingen stortte in, de regering begon een campagne om de HDP in diskrediet te brengen en HDP-politici verzetten zich tegen militaire actie in Koerdische gebieden in Turkije en Syrië."

Buitenspel

Volgens Waagmeester zet Erdogan de HDP, die op een democratische manier opkomt voor vooral de Koerden, met deze uitspraak buitenspel. "De PKK kiest de weg van het geweld en pleegt aanslagen op vooral het leger en de politie. De HDP probeert het via de weg van de politiek, maar is natuurlijk wel geworteld in dezelfde gemeenschap in het Koerdische zuidoosten van Turkije. Die connectie gebruikt de regering constant om de HDP als terroristisch weg te zetten."

De afgelopen jaren zijn tientallen politici van de HDP vervolgd. Sinds 2016 zit partijleider Selahattin Demirtas in de gevangenis. 13 parlementariërs zitten vast en meer dan 80 gekozen burgemeesters zijn opgepakt en vervangen door staatsambtenaren van Erdogans partij AKP.

Dat leidt tot een heel rare situatie bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand, zegt Waagmeester. "De belangrijkste politieke partij voert campagne onder een continue dreiging van arrestaties. En als bestuurders de verkiezingen winnen, weten ze niet of ze uiteindelijk ook echt die functie kunnen uitoefenen."