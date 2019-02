Bakkers blij met Heel Holland Bakt: 'Maar echte bakkerij mag niet vergeten worden'

Een recordaantal mensen keek gisteravond naar de finale van Heel Holland Bakt. Bijna vier miljoen kijkers zagen hoe korporaal Anna Yilmaz door meesterpatissier Robèrt van Beckhoven en culinair journalist Janny van der Heijden werd gekozen tot winnaar.

Dat het tv-programma populair is, merken ze ook bij Vakschool Wageningen. "We zien zeker dat er meer studenten geïnteresseerd zijn in het bakkersvak", zei Martien Peelen, docent bakkerijtechnieken, in het NOS Radio 1 Journaal.

Maar of de populariteit van het programma daadwerkelijk meer studenten oplevert, is de vraag. "Daar zitten nog wel een paar stapjes tussen, zoals een intakegesprek met de student en beroepsoriëntatie. Die zijn heel belangrijk", zegt de docent. "Er is zeker meer aandacht en meer interesse, maar er is ook een tegenwerking: het mbo krimpt, dus uiteindelijk blijft het aantal studenten ongeveer gelijk."

Peelen is blij met de extra aandacht die het vak door Heel Holland Bakt krijgt. "Er wordt in ieder geval een beeld gegeven dat er veel aandacht nodig is om een product te maken. Toch is er wel veel meer voor nodig dan alleen het bakken, zoals op tv getoond wordt."

Geld verdienen

Daar sluit Arjan Huibers zich bij aan. Hij heeft in Achterberg, bij Rhenen, een ambachtelijke bakkerij, waar alle producten met de hand worden gemaakt. "In Heel Holland Bakt wordt niet geproduceerd, daar wordt een taartje gemaakt. Wel onder tijdsdruk gelukkig, dat is een goede zaak", zei hij.

Maar het tv-programma staat in geen verhouding tot het werken in een bakkerij, vindt Huibers. "Hier moet ook geld verdiend worden. Wij kregen bijvoorbeeld een opdracht om vanochtend voor 700 mensen gebak te maken. Wij zijn dus om 00.30 uur begonnen. Dat is de echte bakkerij, dat mag niet vergeten worden. Ik maak lange dagen."