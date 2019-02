15-jarige voetballer krijgt vuurwapen op zich gericht na ruzie om doelpunt

Een 15-jarige voetballer uit Etten-Leur is gisteren bedreigd met een vuurwapen na een ruzie over een doelpunt. Een 22-jarige man uit Etten-Leur is aangehouden.

De 15-jarige deed met wat vrienden mee aan een voetbalwedstrijd op een trapveldje. Nadat hij een doelpunt had gemaakt, kreeg hij een woordenwisseling met de 22-jarige. De man probeerde hem te slaan, maar de jongen kon de slag ontwijken.

De man riep dat hij de jongen zou neerschieten en liep vervolgens weg. Een paar minuten later stopte een auto met daarin drie mensen bij het veldje. De 22-jarige stapte uit, liep op de jongen af, haalde een vuurwapen uit zijn zak en richtte dat al scheldend en dreigend op de jongen. De 15-jarige rende daarop snel weg.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De man werd later op de avond in zijn woning aangehouden. In het huis werd geen vuurwapen gevonden, meldt Omroep Brabant.