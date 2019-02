IJshockeyfans uit Nijmegen misdragen zich: vechtpartijen en rookbom

Supporters van ijshockeyvereniging Nijmegen Devils hebben zich gisteren misdragen in Den Haag, waar hun club de bekerfinale speelde tegen Hijs Hokij. Volgens de politie waren er tijdens de wedstrijd vechtpartijen, werd een ruit vernield en een rookbom afgestoken.

Voor de wedstrijd hield de politie al twee supporters aan voor opruiing en mishandeling. Twee bussen met fans werden van de weg gehaald en teruggestuurd, nadat de politie getipt was over zwaar vuurwerk aan boord van die bussen. Dat vuurwerk werd gevonden, net als een grote hoeveelheid drank en vechthandschoenen met verharde knokkels.

Bij de politieactie werd een agent geslagen. Burgemeester Krikke van Den Haag gaf een noodbevel af, waarna de bussen werden teruggestuurd.

Nijmeegse supporters die de wedstrijd wel mochten bezoeken, zorgden volgens de politie voor een grimmige sfeer in de ijshal. "Er waren wat vechtpartijen, er is een rookbom afgestoken waardoor het brandalarm afging en er is een ruit vernield", zegt een woordvoerder.

'Aanranding en gebroken neus'

Een verslaggever vanOmroep West zag dat de sfeer vooral aan het einde van de wedstrijd omsloeg. "Toen kwamen er wat supporters het ijs op en sommigen hingen over de reling van het vak. Dat was beangstigend voor de spelers van Hijs Hokij. Er is ook een paar keer omgeroepen dat de supporters in hun vak moesten blijven."

Een bestuurslid van Hijs Hockey zegt tegen Omroep Gelderland dat er ook een vrouwelijke steward is aangerand en dat een andere steward een gebroken neus opliep. De politie kan dat niet bevestigen. "We onderzoeken wat er nog meer is gebeurd."