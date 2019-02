'Verzekeraar Vivat screent onvoldoende op terrorisme'

Verzekeraar Vivat, bekend van merken als Reaal en Zwitserleven, doet niet genoeg om terrorismefinanciering te voorkomen. Dat zou blijken uit een breed onderzoek van De Nederlandsche Bank naar controlesystemen bij financiële instellingen in Nederland.

Het Financieele Dagblad zegt een brief te hebben ingezien van de toezichthouder aan Vivat, waarin de verzekeraar op de vingers wordt getikt. DNB zelf bevestigt dat er een breed onderzoek loopt, maar wil verder niets zeggen over bevindingen bij individuele instellingen.

In het onderzoek wordt onder meer gekeken of schadeverzekeraars zich wel aan de Sanctiewet houden. DNB verwacht bijvoorbeeld van de verzekeraars dat zij kijken of hun klanten of andere relaties op een sanctielijst staan, een lijst met personen of organisaties waartegen sancties gelden van de Verenigde Naties of de Europese Unie.

Volgens de brief zou Vivat "ernstig tekortschieten" bij het toetsen hiervan. Het zou zelfs onduidelijk zijn of alle relaties wel gecontroleerd zijn.

Onderzoek loopt nog

Vivat wil niet inhoudelijk reageren. "Dit onderzoek loopt nog en over lopende onderzoeken doen we geen uitspraken", zegt een woordvoerder. In aanvulling daarop zegt hij dat de verzekeraar "zich maximaal inzet om aan deze wet- en regelgeving te voldoen".