Vader Sala wanhopig na vondst vliegtuigwrak op zeebodem

De vader van de vermiste Argentijnse voetballer Emilliano Sala heeft met afgrijzen gereageerd op het nieuws dat het wrak van het vliegtuigje waarin zijn zoon Het Kanaal over vloog, is gevonden.

Tegen een Argentijnse omroep zei Horacio Sala dat hij wanhopig is, nu onderzoekers een wrak hebben gevonden in het water ten noorden van het Britse eiland Guernsey. "Ik kan dit niet geloven", zei vader Sala. "Het is net een nare droom."

'Lichaam mogelijk bij wrak'

David Mearns, de maritiem onderzoeker die door de familie Sala was ingehuurd voor de zoektocht naar het vliegtuig, acht het mogelijk dat de lichamen van de 28-jarige spits en de piloot van het toestel tussen de wrakstukken liggen.

Volgens de onderzoeker is het toestel grotendeels intact. "We hadden verwacht dat we alleen puin zouden vinden. Het vliegtuigje is kapot, maar het is er nog", zei hij tegen BBC Radio 4 Today.