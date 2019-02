Prijsvechter Ryanair heeft zelf last van goedkope vliegtickets en draait verlies

Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar 20 miljoen euro verlies gedraaid. De Ierse prijsvechter veroverde de vliegmarkt met goedkope tickets, maar zegt nu juist last te hebben van de lage prijzen. Over het hele jaar verloor het bedrijf ook veel geld door stakingen.

In dezelfde periode van 2017 maakte Ryanair nog ruim 105 miljoen euro winst. Sindsdien zijn de ticketprijzen 6 procent gedaald naar gemiddeld minder dan 30 euro. "Hoewel het verlies een teleurstelling was, is het geruststellend dat dit helemaal te wijten is aan goedkopere tickets. Onze klanten genieten daardoor van lage prijzen en dat is goed voor onze huidige en toekomstige groei", zegt topman Michael O'Leary.

Het aantal passagiers was in het laatste kwartaal 8 procent hoger dan een jaar eerder. De Ierse luchtvaartmaatschappij verwacht dat de vliegtickets voorlopig goedkoop blijven.

Stakingen

Vanwege de goedkope tickets waarschuwde Ryanair twee weken geleden al dat de winst over het hele jaar lager zal worden. In oktober was er ook al een winstwaarschuwing. Toen zei het bedrijf dat de onrust onder het personeel en stakingen leidden tot veel annuleringen, kosten en minder passagiers.

Vorig jaar voerden piloten en cabinepersoneel van Ryanair in meerdere landen actie. Ze klagen over lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden. Nederlands personeel is boos omdat de luchtvaartmaatschappij Eindhoven heeft geschrapt als basis.