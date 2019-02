Belgische tolboetes blijven probleem voor Nederlandse transporteurs

Nederlandse transporteurs klagen nog steeds over boetes die ze in Wallonië krijgen, omdat ze geen tol hebben betaald. Volgens brancheorganisatie TLN ligt het probleem bij slechtwerkende tolkastjes in vrachtwagens.

Het probleem speelt volgens TLN in heel België, maar er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de overheid in het Vlaamse deel van het land. Daar hoeven transporteurs lagere boetes te betalen.

Het lukt de organisatie niet om met de Waalse overheid over een regeling te praten. Daarom trekt ze nu opnieuw aan de bel.

Wat is het probleem?

Volgens TLN ligt het probleem bij tolkastjes van één bepaalde leverancier. De kastjes moeten met tolhefpunten signalen kunnen uitwisselen zodat tol automatisch geheven kan worden. Maar bij sommige kastjes is het voor chauffeurs niet duidelijk wanneer de verbinding wegvalt en de tol niet geheven wordt.

De chauffeurs hebben dan wel verbinding als ze vanuit Nederland de Liefkenshoektunnel bij Antwerpen inrijden, en ook bij de Franse tolpoortjes als ze het land uit zijn. In de tussentijd dus niet.

Daarom lijkt het dan alsof ze door België rijden zonder tol te betalen. Met boetes tot gevolg, die kunnen oplopen tot 150.000 euro, aldus TLN.