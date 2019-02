Bahreinse voetballer verzet zich tegen uitlevering vanuit Thaise cel

De Bahreinse voetballer Hakeem al-Araibi heeft zich voor de rechter in Thailand verzet tegen uitlevering aan zijn thuisland. De sporter is in Bahrein tot tien jaar cel veroordeeld voor vernielingen aan een politiebureau.

Araibi (25) spreekt de beschuldigingen tegen en zegt dat hij gevaar loopt in Bahrein vanwege zijn politieke overtuiging. De voetballer woonde de afgelopen jaren met een vluchtelingenstatus in Australië, waar hij bij een club in de tweede divisie speelde. Hij werd opgepakt toen hij op huwelijksreis was in Thailand.

De sportman zit intussen al zeventig dagen vast. De rechter in Bangkok heeft zijn voorarrest verlengd met nog eens zestig dagen. In die periode kan hij bezwaar indienen tegen het uitleveringsverzoek door Bahrein.

Actievoerders bij rechtbank

Araibi werd geboeid en op blote voeten naar de rechtbank gebracht. Bij aankomst schreeuwde hij: "Stuur me alsjeblieft niet naar Bahrein." De voetballer zegt dat hij in 2012, voor zijn vlucht naar Australië, is opgepakt en gemarteld.

Bij de rechtbank in Bangkok stonden de Australische oud-voetballer Craig Foster en een aantal andere mensen die actievoeren voor Araibi. Zij willen dat Thailand hem vrijlaat en laat terugkeren naar Australië.

Ook de FIFA en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) eisten vorige week de onmiddellijke vrijlating van de speler.

Vluchtelingen terugsturen

Thailand heeft het VN-vluchtelingenverdrag niet ondertekend en stuurde in het verleden vaker vluchtelingen terug naar hun thuisland. Vorige maand verleende het land wel tijdelijk asiel aan de Saudische tiener Rahaf al-Qunun.

De Thaise autoriteiten zeiden daarna dat vluchtelingen niet meer tegen hun wil zouden worden teruggestuurd, maar die belofte is volgens Thailand niet van toepassing op de zaak van Araibi.

Bahrein staat erop dat de voetballer er een eerlijk proces heeft gekregen en zegt dat hij naar zijn thuisland moet terugkeren als hij in beroep wil gaan tegen de veroordeling.