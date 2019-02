Europese deadline Venezuela verlopen, maar wat kan de EU nu?

Het ultimatum van de Europese Unie was duidelijk: president Maduro van Venezuela had acht dagen om nieuwe presidentsverkiezingen uit te schrijven. Die deadline is vannacht verlopen en nieuwe verkiezingen zijn nog niet in aantocht.

Maar wat er nu gaat gebeuren, is een stuk minder duidelijk. De EU heeft moeite om na dit strenge ultimatum ook gezamenlijk strenge sancties te bedenken.

In Brussel en andere Europese hoofdsteden wordt op dit moment nog druk gesleuteld aan een eenduidig antwoord, maar het lijkt erop dat dat er niet gaat komen. Zelfs als zo'n reactie er wel komt, zullen EU-landen daarnaast eigen brieven schrijven, met hun eigen boodschap.

Weerstand leidt tot woordenspel

De discussie spitst zich toe op het erkennen van parlementsvoorzitter Guaidó als interim-president. Nederland en grote EU-landen als Duitsland en Frankrijk zijn daarvoor. Ze willen dat vanaf nu al het contact met Venezuela verloopt via Guaidó.

Maar daartegen bestaat ook weerstand. Zo is een woordenspel ontstaan, waarbij landen niet verder willen gaan dan het 'aanvaarden' van Guaidó als interim-president, dus niet 'erkennen'. Belangrijker is dat Griekenland en Italië daar niet eens mee kunnen leven. Een gezamenlijk antwoord is ver weg.

Geen eensgezindheid

Verdeeldheid leidt in de EU al snel tot opsplitsing, zeker als een gezamenlijk antwoord niet noodzakelijk is. Nederland zal samen met zeker vijf andere EU-landen een brief schrijven waarin Guaidó als de nieuwe interim-president wordt erkend. Hij moet dan nieuwe presidentsverkiezingen organiseren. Andere landen zullen andere brieven schrijven, met hun eigen boodschap.

Toch is het voor de landen die Guaidó erkennen lastig dat niet alle EU-landen dat doen. Als er eensgezindheid was, zou de EU sancties tegen Maduro en zijn omgeving kunnen afkondigen, om hem onder druk te zetten om af te treden. Voor zulke sancties is unanimiteit nodig en die is er nu niet.

De EU-landen die Guaidó als interim-president erkennen, zullen de komende dagen contact met hem proberen te leggen en hun hulp aanbieden. Waaruit die hulp kan bestaan, is nog totaal onduidelijk. Het is aan de oppositieleider om daarover voorstellen te doen.

Ooit was het het rijkste land van Zuid-Amerika, nu is het een van de armste. Hoe kon Venezuela zo afglijden?