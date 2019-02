Brandend vliegtuigje crasht in woonwijk Californië, vijf doden

Bij een crash met een vliegtuigje in een woonwijk in de Amerikaanse staat Californië zijn vijf mensen om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en vier inwoners van de plaats Yorba Linda. Twee anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De Cessna 414A was opgestegen vanaf Fullerton Municipal Airport, dat op zo'n 20 kilometer van Yorba Linda ligt. Getuigen zeggen dat het vliegtuigje boven de woonwijk vlam vatte en uit elkaar viel.

Boven de woonwijk regende het brandend puin. Sommige brokstukken kwamen terecht op huizen, die daardoor ook in brand vlogen.

'Enorme klap'

Wijkbewoners renden na de crash in paniek de straat op. "We hoorden een enorme klap", vertelt een man die even verderop woont aan persbureau AP. "Alsof er iets ontplofte. Ons hele huis trilde." Hij zag een vrouw een brandend huis uit rennen met verschroeid haar.

Na de crash probeerden bewoners brandende brokstukken te blussen: