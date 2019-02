'Patiëntenstop in ziekenhuis Sneek door verziekte sfeer'

De polikliniek reumatologie van het Antonius Ziekenhuis in Sneek neemt al een half jaar geen nieuwe patiënten meer aan vanwege een verziekte werksfeer. Dat schrijft de Volkskrant.

Een van de drie medisch specialisten heeft bij de bedrijfsarts melding gemaakt van 'pesten en intimidatie', blijkt uit een brief die de krant in bezit heeft. Ze zit al driekwart jaar thuis.

Spanningen

De problemen op de afdeling zijn niet nieuw. Al in oktober 2016 maakte de bedrijfsarts melding van de slechte verhoudingen binnen de vakgroep reumatologie. Afgelopen zomer schreef hij aan de top van het ziekenhuis dat hij "opnieuw medewerkers op het spreekuur heeft gehad die erg veel werkgerelateerde klachten ervaren vanwege spanningen op de afdeling".

Inmiddels heeft een verpleegkundig reumaconsulent het ziekenhuis met een vertrekregeling verlaten. Met de thuiszittende reumatoloog worden nog gesprekken gevoerd.

De bestuursvoorzitter erkent na aandringen van de krant dat er sprake is van structurele problemen. Omdat coaching en mediation niet hielpen, werd één specialist vrijgesteld van werk. De twee overgebleven reumatologen konden de patiëntenstroom niet alleen aan, waarna het ziekenhuis besloot tot een patiëntenstop.

Extra pijnlijk

De situatie is volgens de krant extra pijnlijk omdat er weinig reumazorg is in Friesland en de Noordoostpolder. De wachttijden zijn langer dan de wettelijke vier weken.

Bovendien neemt de Antonius Zorggroep, waaronder naast het ziekenhuis in Sneek ook een thuiszorgorganisatie valt, de zorg in de Noordoostpolder over van de failliete IJsselmeerziekenhuizen. Volgens de Volkskrant zou oorspronkelijk in een persbericht worden aangekondigd dat dat voor reumatologie nog niet lukt, maar daar zag het ziekenhuis daarvan plotseling af na vragen van de krant.