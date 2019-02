Amsterdamse brandweerlieden in brief: geen vertrouwen meer in korpsleiding

Een deel van de Amsterdamse brandweer heeft in een brief aan onder meer burgemeester Halsema en de gemeenteraad het vertrouwen opgezegd in de korpsleiding. In de brief, die in het bezit is van de NOS, staat dat de brandweerlieden niet langer willen zwijgen en dat ze verdere acties overwegen.

Onduidelijk is hoeveel medewerkers de tekst steunen, maar volgens bronnen binnen de brandweer gaat het over "het merendeel". De korpsleiding wil niet reageren op de brief, waaronder geen namen van ondertekenaars staan.

Binnen de Amsterdamse brandweer is het al langer onrustig. In juli vorig jaar werd bekend dat commandant Leen Schaap met de dood werd bedreigd door leden van zijn eigen korps. Dat conflict ontstond na een poging de Amsterdamse brandweer te professionaliseren. Oud-commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm, die de onrust onderzocht, concludeerde vorig jaar dat het wantrouwen sindsdien verder is toegenomen.

'Negatief in media'

In het rapport van Van Uhm, Bouwen aan vertrouwen, adviseerde hij de hervormingen bij het korps ondanks de spanningen door te zetten. Maar volgens de briefschrijvers respecteert de korpsleiding het rapport niet. De schrijvers verwijzen daarbij onder meer naar media-optredens in het tv-programma Buitenhof en in Het Parool, waarin de brandweer negatief zou zijn neergezet door de leiding.

Een woordvoerder van de korpsleiding niet te willen reageren op een "anoniem" bericht. "De korpsleiding gaat met de ondernemingsraad, de vertegenwoordigers van alle medewerkers, in gesprek over de aanbevelingen uit het rapport Bouwen aan vertrouwen.",

De ondernemingsraad zegt op zijn beurt de brief niet te kennen, maar is naar eigen zeggen niet verrast. "De OR is zich bewust van wat er speelt onder het personeel en heeft daarvoor begrip." Wel wil de raad in gesprek blijven met de bestuurders.