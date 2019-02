Papa Jay krijgt 94.200 euro door actie: 'Ik ga bruggen bouwen voor m'n kids'

Toen Joosen drie weken geleden deze actie startte, had hij dit nooit zien aankomen. "Het was wel echt een achtbaan, maar ook een avontuur dat ik nooit had willen missen. Uiteindelijk was die doneeractie starten maar een kwartier werk. Daarna is Nederland opgestaan en is er een gezin geholpen."

Meer toekomstmogelijkheden

Het geld is voor zijn kinderen, zegt Jay. "Ik heb tegen ze gezegd: ik bouw bruggen voor jullie, dit is een brug. Ik zet 5000 euro opzij voor onverwachte kosten. Dan kan ik een koelkast kopen als die opeens kapot gaat. Maar de rest van het geld is voor de opleidingen van mijn kinderen."

Dat geeft meer toekomstmogelijkheden, zegt Jay. "Ik ben de afgelopen drie jaar al 74.000 euro kwijt geweest aan alleen de kinderopvang. Ook school kost geld. Een scooter voor mijn zoon kost geld. De trein voor mijn dochter kost geld. Ik ben heel dankbaar."

Toch geeft het hele bedrag wel een dubbel gevoel. "Ik heb altijd geleerd dat je moet werken voor je geld als je gezond bent. Daarom blijf ik ook werken. Toch ontvang ik veel negatieve berichten, van mensen die helemaal niets hebben. Die vragen me: ga je hiermee armen helpen? Die snappen het niet. Ik moet nog geld aan de belasting betalen hierover, ik heb hartstikke veel rekeningen, alles gaat naar de opleidingen. Laten we gezond blijven nadenken, mensen."