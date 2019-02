Washington Post vraagt bij Super Bowl aandacht voor risico's journalisten

De Amerikaanse krant The Washington Post heeft in de pauze van de Super Bowl vannacht peperdure reclamezendtijd gekocht om aandacht te vragen voor de risico's die journalisten lopen. In een spotje van 60 seconden stelt de krant dat het vak steeds gevaarlijker wordt en wil de uitgever benadrukken hoe belangrijk persvrijheid is.

In het spotje staat The Washington Post stil bij journalisten die vermoord of vermist zijn, onder wie de omgebrachte Saudische columnist Jamal Khashoggi en een freelance-verslaggever in Syriƫ die al meer dan 6 jaar vermist is. Het gaat de krant niet alleen om de eigen werknemers. De uitgever schrijft in een mail aan de redactie dat vorig jaar wereldwijd 64 journalisten zijn vermoord en 250 in de gevangenis zijn beland, "gewoon omdat ze hun werk deden".

Tom Hanks

De commercial is ingesproken door acteur Tom Hanks. De uitgever zegt dat het spotje op het laatste moment is bedacht, maar dat hij het gevoel had dat dit het juiste moment is voor zo'n belangrijke boodschap. "Het is een bericht voor iedereen die de waarde onderschrijft van persvrijheid."

De reclame van The Washington Post wordt in het vierde kwart van de wedstrijd uitgezonden, vlak voor het einde. De krant wil niet zeggen hoeveel er is betaald om het spotje te maken en uit te laten zenden. Televisiezender CBS vraagt naar verluidt 5,25 miljoen dollar voor een tijdslot van dertig seconden, dat is een recordbedrag.

Wereldwijd kijken meer dan honderd miljoen mensen naar de finale van de Super Bowl, die dit jaar gaat tussen de New England Patriots en de Los Angeles Rams.