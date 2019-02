Israël bouwt metershoog hek op grens met Gaza

Israël heeft bekendgemaakt dat er een hek langs de grens met Gaza wordt gebouwd. De stalen constructie wordt zo'n 6 meter hoog en moet de gehele lengte van de grens (65 kilometer) beslaan. De afscheiding zou te vergelijken zijn met het hek dat Israël heeft gebouwd op de grens met Egypte. Daarmee worden illegale migranten geweerd uit Israël.

"Deze week zijn we begonnen met een bovengrondse afscheiding op de grens", zegt premier Netanyahu, die ook minister van Defensie is. "Het zal voorkomen dat terroristen uit Gaza ons grondgebied kunnen binnendringen."

Er bestaat al een ondergrondse afscheiding met Gaza, waarmee Israël met sensoren ondergrondse tunnels vanuit Gaza kan detecteren. Het bovengrondse hek moet volgens het ministerie van Defensie een aanvulling worden op dat systeem.

'Symbolisch'

De aankondiging van het hek volgt op maanden van Palestijnse protestacties langs de grens in Gaza. Sinds maart zijn daarbij zo'n 190 Palestijnen en twee Israëlische militairen om het leven gekomen. Op het hoogtepunt van de acties werd Israël frequent vanuit Gaza bestookt met raketten, brandende vliegers en ballonnen. Israël voerde in reactie daarop onder meer vergeldingsbombardementen uit op Hamas-doelen in Gaza.

Correspondent Arlene Gelderblom denkt dat het grenshek vooral symbolisch is, omdat er al een bufferzone is die vrijwel onmogelijk onopgemerkt kan worden overgestoken. "Op sommige plekken is die zone bijna 300 meter breed, maar dat is niet overal zo. Feit is wel dat de grens overal goed wordt bewaakt; niet alleen door militairen op de grond, maar ook door drones die 24 uur per dag boven Gaza vliegen."

"En als iemand zonder toestemming in de bufferzone komt, kan diegene volgens Israël rekenen op dodelijk geweld. Dus de kans dat iemand bovengronds de grens oversteekt zonder gepakt of gedood te worden, is extreem klein." Vanochtend werden vijf met messen bewapende Palestijnen opgepakt die de grens waren overgestoken.

Verkiezingen

Waarschijnlijk heeft de bouw ook te maken met de vervroegde verkiezingen in Israël, half mei, denkt Gelderblom. Veiligheid is een belangrijk thema bij die verkiezingsstrijd en Netanyahu kan zich goed profileren met de aankondiging van een grenshek.

Critici van de premier zeggen dat hij tot de verkiezingen geen beslissingen wil nemen die de spanningen tussen zijn regering en Hamas kunnen vergroten. Dat bestrijdt hij. Naar eigen zeggen laat hij zijn veiligheidsbeleid niet laat afhangen van de peilingen. "Als het niet rustig blijft in Gaza, zullen we beslissingen nemen, ook in de verkiezingsperiode zullen we niet aarzelen in te grijpen."