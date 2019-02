Gestrande studenten na uren in Franse vrieskou: 'Blij als we straks thuis zijn'

Zo'n 50 Nederlandse studenten die zaterdag urenlang buiten in de vrieskou moesten doorbrengen in een Franse wintersportdorp, zijn inmiddels bijna thuis. Bij gebrek aan pendelbussen moesten de wintersporters met al hun spullen over een gladde weg naar beneden lopen. "Het was levensgevaarlijk", zegt een van hen.

Een student raakte onderkoeld en moest naar het ziekenhuis. Met haar gaat het inmiddels beter en ook zij zit in een van de twee bussen terug naar huis. "Het heeft op ons allemaal een grote impact gehad", zegt Mariska Spruijt, student aan de Hogeschool Utrecht, die de reis vanuit studievereniging Forum organiseerde. "We zullen blij zijn als we straks veilig thuis zijn en kunnen uitrusten."

Zaterdag rond 15.00 uur moesten de studenten in Saint-Sorlin-d'Arves klaarstaan voor de pendelbussen. Vanuit een sporthal zouden ze vervolgens richting Nederland vertrekken. "We hebben een paar uur gewacht, maar de pendelbussen waren er niet en er was heel veel onduidelijkheid." De enige mogelijkheid om het dorp uit te komen, was om in het donker over een gladde weg richting het dal te lopen. Met alle ski's, snowboards en andere bagage. "Het was eng, want er reden best veel auto's. Het duurde ongeveer 40 minuten. Op een gegeven moment was de reisleider verdwenen. We kwamen ook groepen tegen die naar boven moesten lopen."

'Onmenselijk'

Eenmaal beneden waren er geen bussen en was de situatie chaotisch, omschrijft Spruijt. "En omdat we zo lang buiten waren, hadden we het heel erg koud." De andere student beschrijft de situatie als 'onmenselijk'. "Er is geen onderdak aangeboden, geen toilet en alle basisbehoeften ontbraken. Ook zijn er helemaal geen warmtedekens uitgedeeld."

Uiteindelijk, rond 21.00 uur, konden ze naar binnen in een restaurant-discotheek waar ze kraanwater kregen. Ook een paar mensen uit andere gestrande groepen zouden onderkoeld zijn geraakt en met ambulances zijn afgevoerd. Spruijt en haar medebestuurders van de studievereniging gaan nog bekijken of ze stappen ondernemen richting reisorganisatie Husk.

Deze organisatie, die onder Sunweb valt, was niet bereikbaar voor commentaar. Ook een reisleidster in het gebied zei niks over het voorval te kunnen zeggen.