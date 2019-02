Australische stad loopt onder door openen dam na zware regenval

Inwoners van de noordoostelijk gelegen Australische stad Townsville moeten zich naar hoger gelegen gebied verplaatsen, omdat de dam bij de stad is opengezet en "ongeëvenaarde" overstromingen worden verwacht. Door de aanhoudende zware regenval in Queensland is het water in de Ross River tot een gevaarlijk niveau gestegen en zijn de sluisdeuren van de Ross River-dam opengezet.

Nu de deuren zijn geopend komt ongeveer 1900 kubieke meter water per seconde vrij. Zeker 500 woningen staan al onder water en de autoriteiten waarschuwen dat dat aantal als het tegenzit kan oplopen tot 20.000 huizen. "Dat is het slechtste scenario waar we rekening mee moeten houden als alles fout blijft gaan. Zover willen we het niet laten komen", zegt de politiechef van Townsville.

In de stad viel afgelopen week meer dan een meter water, twintig keer zoveel als normaal in deze tijd van het jaar. Het vorige regenrecord, uit 1998, stond op bijna 900 millimeter. Bij inwoners van Townsville staat dat record te boek als 'de nacht van Noach', een verwijzing naar het Bijbelse verhaal over de zondvloed.