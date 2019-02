Gele hesjes en hologrammen lopen in Frankrijk warm voor Europese verkiezingen

De eerste schreden op het pad naar de Europese Verkiezingen worden dezer dagen gezet in Frankrijk. Waar de campagne in de meeste EU-landen nog op gang moet komen, maakten in Frankrijk drie initiatieven bekend mee te doen aan de verkiezingen in mei. Daar zitten opvallende initiatieven bij. Maar of de Franse kiezer daar op zit te wachten?

Patrick Cribouw uit Nice noemt zich onbescheiden "de locomotief die duizenden gele harten in de wagons achter zich aan trekt". De 64-jarige Fransman voerde twee maanden lang actie met de gele hesjes aan de Middellandse Zee en heeft nu besloten om zich, als geel hesje, verkiesbaar te stellen voor het Europees Parlement.

Hij is niet de eerste. Vorige week zeiden andere gele hesjes ook al te willen meedoen, maar dat liep niet goed af. De campagneleider en een kandidaat van die lijst hebben inmiddels alweer besloten om zich terug te trekken.

Een programma heeft Cribouw trouwens nog niet. Iedereen mag online voorstellen indienen en die gaat hij naar eigen zeggen verwerken in zijn verkiezingsprogramma.

Het hologram

De extreem-linkse partij La France Insoumise (LFI) gaat voor de Europese Verkiezingen vier vrachtwagens op campagne sturen, kriskras door Frankrijk. Daarbij zullen niet de kandidaten zelf, maar hun hologrammen de kiezers toespreken.

De trucks - ze worden in Frankrijk al 'holovan' genoemd - gaan naar honderden plaatsen. Als de laadklep eenmaal is geopend, verschijnt de kandidaat virtueel en spreekt die de mensen op straat toe. Vragen stellen kan niet: het hologram heeft geen 'oren', een echte dialoog is dus niet mogelijk.

Het bedrijf dat de hologrammen realiseert, heeft alvast een demonstratie gegeven: